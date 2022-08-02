СМИ написали возможную дату начала визита Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань во главе делегации из шести человек уже во вторник вечером. Об этом написала газета China Times.

Издание написало, что спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии отправится в воздушное пространство к востоку от побережья Тайваня и с севера войдет в опознавательную зону ПВО острова.

Вместе с ней на Тайвань могут прибыть еще пять членов Палаты представителей от Демократической партии США. При этом точный маршрут политика не уточняется. Газета предположила, что Пелоси может приземлиться в аэропорт Тайбэя Сунщань вечером во вторник — примерно в 21:00–22:00 по местному времени.

Издание добавило, что визит, скорее всего будет краткосрочным, после утренней встречи с руководством страны спикер Палаты представителей США покинет остров в первой половине дня в среду.

По последним данным, Пелоси уже приземлилась в Малайзии. Об этом сообщило местное новостное агентство Bernama. Она должна встретится с премьером Исмаилом Сабри Яакобом спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном.