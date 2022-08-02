Постпред Китая при ООН назвал опасным возможный визит Пелоси на Тайвань

Китайские власти считают опасным и провокационным возможный визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

По словам посеянного представителя страны, руководство Китая пристально наблюдает на ситуацией вокруг возможного визита Пелоси. Он напомнил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

«Принцип „одного Китая“ — это красная линия в отношениях Китая с другими странами, и мы никому не позволим пересекать ее. <…> Мы расцениваем этот визит как крайне опасный и крайне провокационный», — сказал Цзюнь во время пресс-конференции. Цитату привел ТАСС.

В воскресенье, 31 июля, делегация во главе с Пелоси вылетела из США в Азию. Американцы планируют посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. На официальном сайте спикера палаты представителей нет упоминания о поездке на Тайвань, но о ней стали писать журналисты. После этого китайские власти начали предупреждать США об ответных действиях в случае визита Пелоси на Тайвань.