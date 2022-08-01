Китайский дипломат заявил о готовности армии ответить на визит Пелоси на Тайвань

Ситуация с возможным визитом на Тайвань спикера палаты представителя США Нэнси Пелоси на Тайвань обострила риторику представителей Китая. Дипломат Цао И на своей странице в Twitter опубликовал заявление от лица командования Восточного блока вооруженными силами страны.

Источник фото: Twitter

«Мы готовы похоронить любого вторгшегося врага», — говорится в сообщении.

Реальность заявления подтвердила журналистка китайского издания The World Today Анна Ге. Она опубликовала плакат от командования Восточного блока.

Источник фото: телеканал «360»

«Будьте готовы и сражайтесь, похороните любого врага, который придет», — привела она слова с плаката.

Также она отметила, что Управление морской безопасности Китая выпустило навигационное предупреждение о том, что часть Южно-Китайского моря закроют для проведения военных учений с 0:00 вторника, 2 августа, до 00:00 субботы, 6 августа.

Власти Китая неоднократно заявляли, что не согласовывали визит Нэнси Пелоси на Тайвань, который считают своей территорией. Официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь предупредил, что поездка американского политика на остров будет считаться вмешательством США во внутренние дела и скажется на отношениях двух стран.