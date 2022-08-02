Визит Пелоси на Тайвань подорвет отношения Китая и США

Отношениям между США и Китаем нанесет вред визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Такого мнения придерживается постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«Это подорвет отношения между странами», — сказал Цзюнь на пресс-конференции. Его слова привело РИА «Новости».

Последствия такого шага, как отметил китайский дипломат, в Вашингтоне должны понимать. Тайвань, по его словам, является неотъемлемой частью Китая. Вопрос территориальной целостности Цзюнь назвал «красной линией». Он также добавил, что власти страны никому не позволяют пересекать эту черту.

«Мы никому не позволяем пересекать эту красную линию. Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР», — заявил постпред.

Пелоси, как ранее отметили в Белом доме, имеет полное право на поездку, однако пока спикер палаты представителей не подтвердила свой визит. При этом США полностью переложили на Китай ответственность за возможную эскалацию в случае приезда Пелоси на Тайвань. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что американские законодатели и раньше бывали на Тайвани.