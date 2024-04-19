19 апреля 2024, 12:06
Участники протестов в Тбилиси пытались захватить кабмин
МВД Грузии: демонстранты 17 апреля планировали штурмовать Дом правительства
Участники очередной акции протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния» 17 апреля пытались захватить Дом правительства в Тбилиси. Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил об этом во время выступления в парламенте, сообщил ТАСС.
«Они старались ворваться в административное здание, толкали и оскорбляли полицейских, звучали призывы взять штурмом здание администрации правительства. Особенно активны были представители оппозиционных партий», — сказал он.
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Демонстрации длились три дня и сопровождались стычками с полицией. Вахтанг Гомелаури сообщил, что в административном порядке задержали 40 человек. Пять правоохранителей, по его словам, пострадали, из них двух человек госпитализировали с тяжелыми травмами.
Закон об иноагентах приняли в первом чтении, грузинская оппозиция потребовала его отозвать. Президент Саломе Зурабишвили обещала наложить вето, если парламент согласует инициативу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз и США планировали свергнуть действующую власть в Грузии.
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