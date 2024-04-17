Мир 17 апреля 2024, 08:00 Полицейского госпитализировали после митинга в Тбилиси МВД Грузии: в Тбилиси во время митинга пострадал полицейский Vladimir Valishvili/Russian Look / Global Look Press

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В Тбилиси участники митинга против закона об иноагентах бросали в силовиков камни и бутылки. Один полицейский получил травмы, его увезли в больницу, сообщило МВД Грузии.

Акция протеста прошла в районе проспекта Руставели и здания парламента. Произошло столкновение с полицией. Митинговавшие забрасывали полицейских разными предметами, в том числе бутылками и камнями.

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«В результате вышеуказанных противоправных действий сотрудник МВД получил ранения и был доставлен в Кавказский медицинский центр. Также поврежден автомобиль, принадлежащий министерству», — сообщила пресс-служба.

Полиция применила перцовый газ и задержала 11 человек. МВД призвало жителей Грузии выражать протест в законной форме.

Митинг 16 апреля стал не первым. Противники закона об иноагентах уже выходили на улицу, и полиция задерживала 14 человек. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что оппозиция не заинтересована в независимости Грузии.