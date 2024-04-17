17 апреля 2024, 15:12
Президент Грузии наложит вето на закон об иноагентах
Грузинский лидер Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иностранных агентах в случае его принятия в трех чтениях. Ее заявление привела вещательная корпорация Би-би-си.
«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», — подчеркнула глава государства.
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Несколько дней назад во время рассмотрения законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии депутаты устроили драку. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявил, что этот проект нельзя принимать. В Тбилиси началась акция протеста.
Во время митинга в грузинской столице 16 апреля правоохранители задержали 14 человек. Полиция неоднократно призывала демонстрантов к порядку и грозила использованием спецсредств в случае неповиновения.
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