Мир 17 апреля 2024, 15:12 Президент Грузии наложит вето на закон об иноагентах Грузинский лидер Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах Georgia Presidential Admin/Xinhua / Global Look Press

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иностранных агентах в случае его принятия в трех чтениях. Ее заявление привела вещательная корпорация Би-би-си.

«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», — подчеркнула глава государства.

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Несколько дней назад во время рассмотрения законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии депутаты устроили драку. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявил, что этот проект нельзя принимать. В Тбилиси началась акция протеста.

Во время митинга в грузинской столице 16 апреля правоохранители задержали 14 человек. Полиция неоднократно призывала демонстрантов к порядку и грозила использованием спецсредств в случае неповиновения.