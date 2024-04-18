Мир 18 апреля 2024, 09:28 Володин раскрыл инициаторов истерики по поводу закона об иноагентах в Грузии Володин: США попытались сорвать принятие закона об иноагентах в Грузии Unsplash

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США и страны Евросоюза уже выделили деньги на свержение действующей в Грузии власти, поэтому они различными способами препятствуют принятию мешающего им закона об иноагентах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Запад организует в Грузии протесты и раскачивает ситуацию вокруг закона об иноагентах, который может сорвать планы США и Евросоюза

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«Такая истерика вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти», — указал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что закон об иностранных агентах принимают во всех суверенных странах, в том числе в Британии, Израиле, Австралии. Сейчас подобная инициатива одновременно с Грузией рассматривается во Франции.

«Только в Париже, в отличие от Тбилиси, — ни уличных протестов, ни окриков со стороны США и Евросоюза», — заключил Володин.

Ранее в Грузии прошли митинги против закона об иноагентах. Во время протестов произошли потасовки, демонстранты бросали в полицию камни и бутылки. В результате столкновения на митинге пострадал сотрудник МВД Грузии.