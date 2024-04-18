Мир 18 апреля 2024, 00:52 Митингующие в Грузии выдвинули властям ультиматум, требуя отозвать закон об иноагентах Оппозиция в Грузии потребовала в течение часа отменить закон об иноагентах РИА «Новости»

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Грузинская оппозиция на митинге у здания парламента в Тбилиси выдвинула властям ультиматум, в котором дала властям час, чтобы они отозвали законопроект об иноагентах. О требованиях митингующих со сцены заявил поэт Рати Амаглобели.

«Мы будем ждать в течение одного часа политического заявления „Грузинской мечты“ о том, что они видят непоколебимую волю грузинского народа и возвращаются в конституционное пространство», — сообщил поэт и добавил, что ожидает отзыва законопроекта.

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В Тбилиси продолжаются протесты против законопроекта об иноагентах. Около здания парламента начались столкновения протестующих и полиции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иностранных агентах в случае его принятия. Она заявила, что сделает это, так как закон противоречит стратегии и рекомендациям Европейского союза.