Мир 20 ноября 2022, 03:29 Турция провела спецоперацию против РПК в Сирии и Ираке — СМИ Anadolu Ajansı: Турция проводит воздушную операцию против РПК на севере Сирии и Ирака Unsplash

Читать 360tv в

Турция проводит специальную воздушную операцию против сирийского подразделения запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщило агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство обороны республики.

«Турция проводит воздушную операцию против террористических целей РПК/YPG на севере Сирии и на севере Ирака», — говорится в сообщении.

Реклама

Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу ранее высказал подозрение, что заказ на теракт в центре Стамбула на прошлой неделе пришел из Кобани, а исполнитель перешел на турецкую землю через Африн.

Реклама

На центральной улице Стамбула 13 ноября прогремел взрыв, погибли шесть человек, пострадали более 80. Подозреваемая в теракте женщина призналась в связях с Рабочей партией Курдистана. В ходе расследования сотрудники Стамбульского управления по борьбе с терроризмом выяснили, что один из подозреваемых скрылся на территории Сирии. Его схватили и взяли под стражу. Суд арестовал 17 человек, которых подозревают в причастности к преступлению.