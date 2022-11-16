Мир 16 ноября 2022, 23:05 Подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле задержали в Сирии A Haber: в Сирии задержали пособника террористов, совершивших взрыв в Стамбуле Pixabay

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Турецкие правоохранители задержали в Сирии подозреваемого в причастности к взрыву на улице Истикляль в Стамбуле. Предполагаемого пособника террористов схватили в сирийском городе Азаз, сообщил турецкий телеканал A Haber.

В ходе расследования сотрудники Стамбульского управления по борьбе с терроризмом выяснили, что подозреваемый скрылся на территории Сирии. Его схватили и взяли под стражу. Всего по делу о взрыве в Стамбуле задержан 51 человек, сообщил телеканал.

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Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле произошел 13 ноября, погибли шесть человек. Более 80 человек получили ранения различной степени тяжести. Следователи считают, что теракт организовала запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление.

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Момент закладки бомбы попал на видео камер наблюдения. На записи видно, как исполнительница теракта прошла с сумкой в руке сквозь толпу, присела лавку. Потом она ушла, оставив взрывчатку. Полицейские задержали женщину, она оказалась гражданкой Сирии.