Важное 18 ноября 2022, 14:39 Турецкий суд арестовал 17 человек по делу о теракте в Стамбуле — СМИ Yeni Safak: в Турции арестовали 17 человек, подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле РИА «Новости»

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В Турции продолжается расследование уголовного дела по факту совершения теракта в Стамбуле. Суд арестовал 17 человек, которых подозревают в причастности к преступлению, сообщила газета Yeni Safak.

Суд в Турции арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту на улице Истиклял в Стамбуле. В их число входит и женщина, которая предположительно заложила сумку с бомбой. Еще троих отпустили при условии, что они будут выполнять предписания правоохранителей.

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По данным газеты, допросом подозреваемых занимались 29 представителей прокуратуры. Оставившую на улице бомбу женщину опрашивали в течение четырех с половиной часов. ВСех арестованных после медицинского осмотра поместили под стражу.

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Теракт совершили 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле. Это один из самых оживленных пешеходных маршрутов города. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 81 человеку потребовалась медицинская помощь. Уличные камеры видеонаблюдения запечатлели момент с закладкой бомбы. На кадрах — женщина, которая оставила сумку на скамье в людном месте.