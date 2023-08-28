Мир 28 августа 2023, 23:22 Турция назвала приоритетом обеспечение встречи Путина и Эрдогана Советник главы Турции Кылыч назвал встречу Путина и Эрдогана приоритетной РИА «Новости»

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Турция считает обеспечение встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина приоритетной задачей. Об этом рассказал главный советник лидера республики, посол Акиф Чагатай Кылыч в интервью каналу NTV.

«Первоочередной задачей здесь является обеспечение скорейшей встречи нашего президента с уважаемым господином Путиным», — подчеркнул он.

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На прошлой неделе ТАСС со ссылкой на дипломатического источника в Турции сообщил, что Путин встретится с Эрдоганом в Сочи в понедельник, 4 сентября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что встреча президентов двух стран действительно готовится. Однако конкретную дату он не назвал. Также Песков не уточнил место проведения встречи, пообещав «своевременно об этом сообщить».

Как рассказали «Известия», агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией турецких чиновников заявило, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся 8 сентября в России.