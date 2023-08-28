Власть 28 августа 2023, 16:28 Турецкие чиновники назвали возможную дату встречи Путина и Эрдогана Bloomberg: Эрдоган может встретиться с Путиным 8 сентября РИА «Новости»

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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с президентом России Владимиром Путиным 8 сентября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным Bloomberg, встреча двух лидеров пройдет в России. Одной из тем переговоров Путина и Эрдогана должна стать зерновая сделка, сообщили турецкие чиновники.

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Президент Турции заявлял о планах встретиться с российским лидером в сентябре. Эрдоган отмечал, что хочет поговорить с Путиным лицом к лицу, если они оба найдут возможность в загруженном графике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча двух лидеров состоится в ближайшее время. Представитель Кремля не назвал точное место и дату, но заверил, что о переговорах своевременно сообщат.

По словам источника, участвующего в переговорном процессе, встреча Путина и Эрдогана может решить судьбу зерновой сделки.