25 августа 2023, 13:24
Песков сообщил о подготовке встречи Путина и Эрдогана
Песков: встреча Путина и Эрдогана скоро состоится, она готовится «весьма плотно»
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана скоро состоится. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
Говоря о сроках мероприятия, официальный представитель Кремля отметил, что о них сообщат своевременно. Обычно страны-партнеры синхронизируют такие объявления, добавил Песков.
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«Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Она уже готовится, готовится весьма плотно», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Официальный представитель Кремля рассказал, что Пути все-таки не поедет на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в Индии в сентябре. Сейчас у президента насыщенный график, и «главным акцентом» остается СВО.
Дмитрий Песков
Реджеп Эрдоган
Владимир Путин
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