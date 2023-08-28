28 августа 2023, 13:41
Кремль подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана
Песков: встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время
Встреча президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана «состоится скоро». Однако где и когда именно она пройдет, сообщат позднее. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.
«Встреча состоится скоро. Мы своевременно об этом сообщим», — уточнил представитель Кремля.
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Песков подчеркнул, что не может пока что озвучить дополнительные детали предстоящих переговоров.
«Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», — указал пресс-секретарь Путина.
Ранее участвующий в переговорном процессе источник раскрыл цель встречи российского лидера и Эрдогана. По его словам, этот диалог может во многом внести ясность в судьбу зернового соглашения.
В администрации президента Турции также не стали исключать варианта, что переговоры глав двух стран могут состояться на территории России.
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