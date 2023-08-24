24 августа 2023, 16:29
Стало известно, когда и где встретятся Путин и Эрдоган
ТАСС: Эрдоган приедет в Сочи на встречу с Путиным 4 сентября
Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пройдет в Сочи 4 сентября. Об этом рассказал ТАСС дипломатический источник в Турции.
«Встреча президентов планируется в России. Возможная дата — 4 сентября, в Сочи», — уточнил собеседник агентства.
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Эрдоган рассказывал, что рассчитывает в сентябре провести личную встречу с Путиным. Администрация президента Турции не исключала его визит в Россию. Иностранные СМИ сообщали, что приезд турецкого лидера имеет решающее значение для достижения соглашения по зерновой сделке.
Как говорил ранее Путин, Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но при условии, что все обязательства перед страной будут выполнены. Сейчас западные страны намеренно создают препятствия для РФ в поставках удобрений и зерна за границу.
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