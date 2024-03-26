26 марта 2024, 02:56
Три взрыва прогремели в Харькове в течение получаса
«Общественное»: в Харькове прогремели три взрыва
Три взрыва раздались в Харькове в течение получаса во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«Взрыв в Харькове… Еще один взрыв в Харькове… Третий взрыв прозвучал в Харькове», — такие сообщения передал телеканал в течение получаса.
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В этот же период в Харьковской и Сумской областях Украины действовала воздушная тревога.
В пятницу, 22 марта, в Харькове раздалось около 15 взрывов. По словам главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова, в результате удара была повреждена энергетическая инфраструктура города. Глава администрации Игорь Терехов сообщил, что Харьков полностью обесточен, не работает также газо- и водоснабжение. В городе перестало работать метро, светофоры и весь электротранспорт.
Также сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по харьковскому заводу «Электротяжмаш», где находилась тяжелая военная техника ВСУ.
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