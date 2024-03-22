Мир 22 марта 2024, 06:13 Объекты критической инфраструктуры поразили в Харькове Глава Синегубов: в Харькове прогремели взрывы, пострадали объекты инфраструктуры

Читать 360tv в

Утром 22 марта в Харькове произошла серия взрывов. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

«Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры», — объявил он.

Реклама

Глава городской администрации Игорь Терехов уточнил, что в Харькове прогремели около 15 взрывов, в месте некоторых прилетов произошло возгорание. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры, по словам чиновника, в городе возникли проблемы со светом.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Серию взрывов зафиксировали в Одесской области и Кривом Роге. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что ракеты засекли в Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.