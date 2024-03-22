22 марта 2024, 06:13
Объекты критической инфраструктуры поразили в Харькове
Глава Синегубов: в Харькове прогремели взрывы, пострадали объекты инфраструктуры
Утром 22 марта в Харькове произошла серия взрывов. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
«Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры», — объявил он.
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Глава городской администрации Игорь Терехов уточнил, что в Харькове прогремели около 15 взрывов, в месте некоторых прилетов произошло возгорание. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры, по словам чиновника, в городе возникли проблемы со светом.
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Серию взрывов зафиксировали в Одесской области и Кривом Роге. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что ракеты засекли в Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Взрывы
Харьков
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