22 марта 2024, 14:57
ВС России ударили по харьковскому заводу с тяжелой военной техникой ВСУ
Подпольщик Лебедев: ВС РФ атаковали завод в Харькове с тяжелой техникой ВСУ
Российские силы атаковали завод «Электротяжмаш» в Харькове, где находилась тяжелая военная техника украинских боевиков. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Поступили дополнительные сведения о том, что есть попадание в „Завод „Электротяжмаш“, где находилась тяжелая военная техника», — информировал он.
Предприятие входит в перечень имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Ранее Лебедев также рассказал, что ВС России ударили по днепропетровскому заводу «Южмаш» по производству дронов для ВСУ. Произошел мощный взрыв с детонацией. Кроме того, российские военнослужащие поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ намеревались принять американские самолеты F-16.
ВС России 22 марта нанесли массированный удар по украинским объектам энергетики и оборонным предприятиям, применив высокоточное оружие большой дальности и дроны.
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