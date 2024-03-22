Мир 22 марта 2024, 15:00 Харьков погрузился в режим блэкаута Депутат Скорик: в Харькове проблемы с электричеством, водой и канализацией

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В Харькове начался режим блэкаута. В городе также есть проблемы с водоснабжением и канализацией, сообщил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик в эфире местного телеканала «Киев24».

Он отметил, что в городе перестало работать метро. Также в Харькове отключились все светофоры и электротранспорт в целом.

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«Нет у 700 тысяч абонентов энергоснабжения, есть проблемы с водой, перебои с канализацией. Город находится в режиме блэкаута», — подчеркнул депутат.

Как сообщили в Минобороны, с 16 по 22 марта российские войска нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ и другим объектам ВПК противника. Так бойцы ответили на обстрелы со стороны украинских боевиков и попытки прорыва на территорию РФ.

В пятницу, 22 марта, на Украине поразили ТЭЦ и ГЭС. Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отметил, что эта атака на энергосистему оказалась самой масштабной за все время конфликта.