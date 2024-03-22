22 марта 2024, 14:51
Харьков полностью обесточили
Мэр Терехов: Харьков полностью обесточили после ракетной атаки
Харьков пережил атаку на объекты энергетической инфраструктуры. Аварийным бригадам потребуется время на устранение серьезных последствий. Город полностью отключили от электричества, сообщил глава администрации Игорь Терехов в Telegram-канале.
«Город полностью обесточен, вследствие чего не работает тепло- и водоснабжение. Остановился электрический транспорт», — сказал он.
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Игорь Терехов заявил, что беспрецедентная ракетная атака вывела из строя энергоинфраструктуру Харькова. Перестали работать светофоры, приостановилось водо- и теплоснабжение. Глава города предупредил, что коммунальщикам и энергетикам потребуется время на восстановление систем.
На критической инфраструктуре, по словам Игоря Терехова, задействовали альтернативные источники питания. В городе открыли пункты выдачи горячих обедов и временного пребывания, которыми воспользовались около трех тысяч харьковчан.
Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал произошедшую 22 марта атаку на инфраструктуру крупнейшей за все время конфликта. Он заявил, что электроснабжение восстановят в три этапа.
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