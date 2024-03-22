Важное 22 марта 2024, 14:51 Харьков полностью обесточили Мэр Терехов: Харьков полностью обесточили после ракетной атаки РИА «Новости»

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Харьков пережил атаку на объекты энергетической инфраструктуры. Аварийным бригадам потребуется время на устранение серьезных последствий. Город полностью отключили от электричества, сообщил глава администрации Игорь Терехов в Telegram-канале.

«Город полностью обесточен, вследствие чего не работает тепло- и водоснабжение. Остановился электрический транспорт», — сказал он.

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Игорь Терехов заявил, что беспрецедентная ракетная атака вывела из строя энергоинфраструктуру Харькова. Перестали работать светофоры, приостановилось водо- и теплоснабжение. Глава города предупредил, что коммунальщикам и энергетикам потребуется время на восстановление систем.

На критической инфраструктуре, по словам Игоря Терехова, задействовали альтернативные источники питания. В городе открыли пункты выдачи горячих обедов и временного пребывания, которыми воспользовались около трех тысяч харьковчан.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал произошедшую 22 марта атаку на инфраструктуру крупнейшей за все время конфликта. Он заявил, что электроснабжение восстановят в три этапа.