Три человека погибли при теракте в Вене

До этого было известно об одном погибшем прохожем. Еще одного нападающего застрелила полиция. 15 человек пострадали.

Этой ночью Австрия подверглась нескольким преступным атакам, была объявлена полномасштабная спецоперация. Позже канцлер Австрии Себастьян Курц назвал это терактом. Сначала нападение произошло у главной синагоги города на улице Зайтенштеттенгассе, потом атаки совершили еще на нескольких улицах Вены.

По данным местной полиции, четверо нападавших уже задержаны, еще одного разыскивают, передает OE24. Глава МВД Австрии заявил, что один из стрелков был исламским террористом, уточняет ТАСС.

«Вчера мы пережили нападение по меньшей мере одного исламистского террориста. Ситуация, которую мы не переживали в Австрии десятилетиями. Установленный преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой», — сказал глава МВД на пресс-конференции в Вене.

Джихадисты взяли на себя ответственность за террористическую атаку в Вене. Они назвали это «частью счета» за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»*.

В Сеть попало видео перестрелки рядом с площадью Шведенплатц. На кадрах видно, как мужчина в балаклаве с автоматом в руках делает несколько выстрелов. Россиянка, проживающая в Вене, рассказала, что все жители были сильно напуганы этой ночью, в небе летали вертолеты, а знакомые постоянно присылали новые видео с перестрелкой.

По словам одного очевидца, находившегося в ресторане в центре города, они с компанией долго не могли покинуть место, потому что сервисы, осуществляющие перевозки, были заблокированы.

Сегодня, 3 ноября, в Вене будут закрыты все школы. Министр внутренних дел Карл Нехаммер призвал местных жителей оставаться дома и в целях безопасности избегать поездок в центр города.

* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.