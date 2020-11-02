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    02 ноября 2020, 23:26

    Напавший на синагогу в Вене попал на видео. На улицах города перестрелка

    Анастасия Кукова

    В соцсетях появилось видео, на которое, предположительно, попал один из напавших на синагогу близ площади Шведенплатц. Мужчина в балаклаве, у него в руках автомат. На ролике видно, как он делает несколько выстрелов.
    Напавший на синагогу в Вене попал на видео. На улицах города перестрелка

    По данным источников издания Kronen Zeitung в столице Австрии объявлена полномасштабная спецоперация. Один полицейский погиб, несколько получили ранения. Рассматривается возможность объявления атаки на синагогу терактом.

    Сообщается, что один из преступников подорвал себя на месте и еще несколько сбежали с места нападения. Полиция попросила жителей Вены не выходить из дома, а также не публиковать в соцсетях фото и видео с места атаки.

    Некоторые австрийские СМИ утверждают, что нападению подверглись также несколько ресторанов и еврейский центр. Называется разное число нападавших и жертв.

    UPD: Полиция подтвердила гибель минимум семи человек.