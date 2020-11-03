Исламисты взяли ответственность за теракт в Вене

Произошедшее названо «частью счета», выставленного Австрии за участие в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»*.

Вечером 2 ноября группа неизвестных открыла стрельбу по прохожим в нескольких местах в центре Вены. Одним из объектов атаки стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.

Минимум один человек погиб, также был убит один из террористов. Пострадали по меньшей мере 15 человек, семеро из них находятся в больницах с серьезными ранениями.

По данным МВД Австрии, минимум один нападавший сейчас в бегах.

Во вторник, 3 ноября, в Вене будут закрыты школы. Также министр внутренних дел Карл Нехаммер призвал жителей австрийской столицы оставаться дома и избегать центра города.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.