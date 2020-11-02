Неизвестные нападают на мирных жителей в столице Австрии. Онлайн-трансляция

В Вене один или несколько неизвестных устроили кровавую ночь. Уже известно о семи погибших при нападении на синагогу. По предварительным данным, преступника либо задержали, либо ликвидировали. Но местные СМИ пишут о продолжении нападений в нескольких ресторанах по городу. «360» ведет текстовую трансляцию.

0:35. МВД Австрии официально сообщило, что несколько вооруженных подозреваемых около 20:00 местного времени напали на синагогу. Стрельба затем началась в шести разных районах Вены. Есть один погибший и несколько раненых. В том числе, один полицейский. Один нападавший застрелен. Все остальное ведомство объявило слухами.

0:29. Российское диппредставительство в Австрии сообщило, что информации о пострадавших россиянах у них на данный момент нет.

0:24. Появилось неподтвержденное сообщение о том, что террористы только что были захвачены австрийской полицией. В соцсетях опубликовано видео, на котором группа молодых людей стоит с поднятыми руками.

0: 20. Представитель ресторана Akakiko на улице Мариахильферштрассев беседе с РИА «Новости» опроверг сообщения о заложниках. По его словам, приходили полицейские, но сейчас никого нет.

0:17. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом.

0:16. Полиция Вены призвала людей покинуть улицы. Власти центре столицы остановили весь общественный транспорт.

0:06. Глава МВД Австрии заявил о большом количестве пострадавших. Очевидцы утверждают, что на улицах Вены могут находиться не менее семи нападавших.

23:51. По данным австрийских СМИ один из нападавших был опознан как некий 39-летний Самюэль Хайденеггер. Пресса со ссылкой на очевидцев сообщает о стрельбе в разных концах Вены.

23:49. Появилась информация о том, что преступники одновременно со стрельбой взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе. Силовики начали прочесывать заведения общепита, улицы и автомобили.

23:47. На фоне новостей о произошедшем силовики начали прочесывать все злачные заведения в столице с оружием в руках.

23:44. Как пишут венские СМИ, преступник взял в заложники посетителей в японском ресторане Akakiko.

23:21 Один из нападавших в центре Вены задержан, сообщили местные СМИ

23:16 Один человек погиб, несколько пострадали после выстрелов у синагоги в центре Вены.

23:12 В сети появляются новые кадры из Вены. На них предположительно один из напавших, в его руках автомат Калашникова, сам террорист в балаклаве.

23:07 МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене.

23:04 В городе было атаковано сразу несколько объектов, сообщили местные СМИ — это рестораны, синагога и еврейский центр.

22:57 Полиция Вены подтвердила информацию о выстрелах в центре города. Появились данные о нескольких раненных.

22:51 ЧП произошло близ площади Шведенплатц, туда стянули силы полиции.

22:39 Австрийские СМИ сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Звучало несколько выстрелов, ранен полицейский, преступник скрылся.