«Весь город перекрыт». Очевидец рассказал «360», что происходит в Вене

Россиянка Дарья Ермакова, которая оказалась в центре Вены (Австрия) как раз в тот момент, когда там произошла серия нападений неизвестных мужчин с автоматами и в балаклавах, рассказала «360» про обстановку в городе.

Она поделилась, что в момент первой атаки находилась в ресторане в самом центре Вены.

«Где-то в 19:30 по местному времени (21:30 по мск), нам позвонил знакомый полицейский, который работал в зоне захвата заложников, и сообщил о том, что произошло. Он выслал несколько видео, на одном из которых был виден нападающий», — сообщила Дарья.

Она отметила, что этот же полицейский спустя время рассказал, что в еврейском квартале (в центре Вены) произошел взрыв, там сгорела машина. Мы начали просматривать сообщения СМИ. Оказалось, что через час после событий в еврейском квартале в японском ресторане в трех километрах от места первой атаки были захвачены заложники. В отеле Hilton, как писала пресса, тоже захватили заложников.

Сейчас обстановка очень нервная, город весь перекрыт.

«Мы в течение 20 минут не могли заказать такси. Все компании, осуществляющие услуги перевозки, были заблокированы — вызовы не принимали. Пока работает только Uber — абсолютно бесплатно. Остальной общественный транспорт не работает. Таксист попросил отключить все средства связи и выключил свет», — добавила Дарья.

По информации полицейского, на которого она ссылается, семь человек погибли и тяжело ранен один полицейский. СМИ пишут, что по последним данным, не менее 15 человек пострадали в результате стрельбы в Вене, семеро получили тяжелые ранения.

МВД Австрии пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что один из нападавших подорвал себя, сообщил представитель ведомства.

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