Мир 18 февраля 2023, 14:43 Трех человек спасли в Турции почти через две недели после землетрясения Haber: трех человек спасли из-под завалов в Турции через 296 часов после землетрясения РИА «Новости»

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Двух взрослых и одного ребенка удалось спасти из-под завалов в Антакье — административном центре турецкой провинции Хатай на 13-е сутки после землетрясения. Об этом сообщил телеканал A Haber.

Специалисты управления по ЧС Турции и киргизские спасатели разбирали завалы многоквартирного дома. Они установили, что под грудами бетона есть выжившие. Спасенных доставили в медучреждение, их личности устанавливают.

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Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали на юго-востоке Турции 6 февраля. По последним данным, число жертв достигло 39 672. Во время толчков пострадали 105 505 человек.

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С момента трагедии прошло почти три недели, но спасатели продолжают находить живых людей под обрушившимися зданиями. Мужчину вытащили из-под завалов в Турции спустя 11 дней после землетрясения. Днем ранее двух человек спасли из-под завалов в Антакье.

Человека, который неделю пролежал под завалами после землетрясения, достали 13 февраля.