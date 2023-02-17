Мир 17 февраля 2023, 22:25 Число погибших при землетрясении в Турции превысило 39 тысяч МВД Турции: число погибших в результате землетрясения в стране достигло 39 672 Pxhere

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Число погибших в результате произошедших в Турции мощных землетрясений превысило отметку в 39,6 тысячи. Об этом сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу. Его слова привел ТАСС.

«Согласно последним данным, в результате двух землетрясений погибли 39 672 человека», — сказал министр внутренних дел Турции.

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Пострадали, по последним данным, 105 505 человек, добавил Сойлу.

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Мощные землетрясения произошли в юго-восточной части Турции и на западе Сирии в начале февраля. Стихийные бедствия назвали самыми мощными в европейском регионе за последние 100 лет. Величина землетрясений, как заметил глава отделения Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, изучается до сих пор, и пока их истинная мощность неизвестна.

Турецкие спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных землетрясениями домов на 200 участках в 11 провинциях. На местах ведутся поиски выживших людей. Вице-президент Турции Фуат Окай заявил, что к работам привлекли более 35 тысяч человек. Специалисты уже осмотрели свыше 597 тысяч зданий, из которых почти 76 тысяч разрушены полностью или восстановлению не подлежат.

Турецкие сейсмологи предупреждают о возможном землетрясении в Стамбуле. Город расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, что находится в 15–20 километрах от участка Северо-Анатолийского разлома. Ученые видят в этом ученые большую сейсмическую угрозу.