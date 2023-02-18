Мир 18 февраля 2023, 00:08 Живого мужчину вытащили из-под завалов в Турции спустя 11 дней после землетрясений Anadolu: 45-летнего мужчину спасли на 278-й час после землетрясений в Турции РИА «Новости»

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Спасатели достали из-под завалов живого 45-летнего мужчину спустя 11 дней после землетрясений в провинции Хатай в Турции. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

«Из-под завалов на 278-й час после землетрясений в районе Дефне провинции Хатай извлечен живым 45-летний мужчина», — отметили в материале.

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Мощные землетрясения магнитудой 7,7 прошли на юго-востоке Турции 6 февраля. По последним данным, число жертв катаклизма выросло до 39 672. Пострадали 105 505 человек.

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Спасатели продолжают разбирать завалы. Работы ведутся на 200 участках в 11 провинциях Турции. На 12-е сутки после случившегося спасателям удается находить живых людей. На юге республики 17 февраля они извлекли из-под завалов еще двух выживших мужчин, которые находились под обломками 261 час.

Сейсмологи продолжают фиксировать подземные толчки на территории Турции. Эксперты предупредили о возможном землетрясении в Стамбуле.

Также катаклизм коснулся территории Сирии. По данным на 16 февраля из-за стихийного бедствия погибли 3513 человек, пострадали 7396 жителей.