Мир 17 февраля 2023, 08:53 Двух мужчин спасли из-под завалов в Турции через 11 дней после землетрясения Anadolu: двух мужчин достали из-под завалов в Антакье через 261 час после землетрясения РИА «Новости»

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На юге Турции почти через 11 дней после землетрясения достали из-под завалов выживших мужчин. Мехмет Али Шакироглу и Мустафа Авчи провели под обломками 261 час, рассказало агентство Anadolu.

В момент землетрясения они находились в доме на Одабашы в городе Антакья провинции Хатай. Из-за подземных толчков здание рухнуло, а мужчин 26 и 34 лет зажали плиты. Они провели в таком положении 261 час, то есть больше 10 суток. Спасатели наткнулись на выживших во время разбора завалов, достали и передали медикам. Их госпитализировали.

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За час до этого поисково-спасательные отряды отыскали 14-летнего парня в доме на улице Экинджи. Его достали из-под нагромождений строительного мусора и оказали первую медицинскую помощь.

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Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) насчитало 38 044 жертвы землетрясения в Турции, которое произошло утром 6 февраля. Сильней всего пострадали провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр, Газиантеп, Шанлыурф, Диярбакыр, Адан, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.