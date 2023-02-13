Происшествия 13 февраля 2023, 16:35 Человека, который неделю пролежал под завалами после землетрясения, спасли в Турции

Читать 360tv в

Житель Турции провел под завалами после землетрясения порядка 160 часов. Накануне пострадавшего удалось спасти. Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на данные МЧС России.

Реклама

В спасении человека приняли участие специалисты из России, Белоруссии и Киргизии. На раскопки потребовалось порядка четырех часов. Работы проводили ночью. Врачи из России начали помогать пострадавшему еще в тот момент, когда он находился под завалами. После человека доставили в медицинское учреждение.