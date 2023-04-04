Мир 04 апреля 2023, 21:21 Байден отказался комментировать арест Трампа Белый дом: президент Байден не станет комментировать ситуацию с арестом Трампа РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден не будет комментировать арест бывшего главы государства Дональда Трампа, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что власти готовы к возможным беспорядкам в стране.

«Мы не будем комментировать само дело. Президент намерен сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день. Это (дело Трампа — прим. ред.) не является предметом его внимания», — сообщила Жан-Рьер.

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Пресс-секретарь Белого дома отметила, что администрация Байдена готова к возможным беспорядкам.

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке до предъявления обвинения. Экс-глава Белого дома находится под стражей в офисе окружной прокуратуры Манхэттена. Трамп успел написать в своей соцсети, что не верит происходящему и все ему кажется сюрреалистичным. Экс-президента подозревают в совершении преступления, связанного с порноактрисой Сторми Дэниэлс.