Мир 04 апреля 2023, 05:18 Трамп заявил, что в суде ему предъявят обвинения по 33 пунктам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Суд Нью-Йорка предъявит бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по 33 пунктам. Политик заявил, что информацию «слил» прокурор Элвин Брэгг, который ведет дело. Об этом экс-президент написал в своей социальной сети Truth Social.

«Окружной прокурор Элвин Брэгг допустил утечку информации о 33 пунктах обвинительного акта. Нет никаких сюрпризов или изменений в тех данных, которые он предал гласности», — высказался экс-глава Белого дома.

Реклама

Политик добавил, что прокурор Манхэттена сам должен предстать перед судом после того, как содержание готовящегося дела попало в СМИ.

Ранее адвокат бывшего президента США Джо Такопина выразил надежду, что предстоящий суд пройдет спокойно. Он также подчеркнул, что надеется, что все будет быстро и они будут свободны уже через полчаса.

Трампа подозревают в совершении преступления, связанного с порноактрисой Сторми Дэниэлс. По одной из версий, политик заплатил девушке 130 тысяч долларов, чтоб она скрыла их предполагаемый роман.