Трамп объяснил, зачем принимал средство от малярии

Президент США Дональд Трамп признался, что принимал средство против малярии после того, как у двух сотрудников Белого дома нашли коронавирус. Американский лидер заявил, что считает эффективным такое средство профилактики.

«Я настолько верю в него, что прошел курс [гидроксихлорохина] потому, что у двух людей из Белого дома анализы [на коронавирус] дали положительный результат. Я подумал, что, возможно, было бы неплохо пройти курс», — сказал Трамп в интервью Full Measure.

Президент США отметил, что у гидроксихлорохина хорошие и даже восторженные отзывы.

Трамп ранее говорил, что принимает по одной таблетке гидроксихлорохина в день. По словам президента США, прием таблеток одобрил врач. В Штатах Трампа раскритиковали, поскольку эффективность гидроксихлорохина против коронавируса не доказана.

В начале мая стало известно, что коронавирус выявили у пресс-секретаря вице-президента США Кэти Миллер. Ее муж — советник Трампа.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявили 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Погибли больше 96 тысяч человек.