Вице-президент США опроверг слухи о своем уходе на карантин

Вице-президент США Майк Пенс не собирается уходить на карантин после того, как 8 мая его пресс-секретарь Кэти Миллер заразилась коронавирусом COVID-19. Высокопоставленный чиновник намерен принять участие в совещании, которое состоится в Белом доме.

Как сообщил CNN пресс-секретарь Девин О’Мэлли, Пенс намерен и дальше следовать указаниям медицинского департамента Белого дома, но на карантин уходить не собирается. Вице-президент сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

О’Мэлли признал, что рабочий график Пенса в ближайшие дни будет не таким насыщенным как обычно, но на самоизоляцию он не уйдет. Секретарь добавил, что в Белом доме крайне чувствительны к ситуации с коронавирусной инфекцией и постоянно усиливают протоколы для предотвращения распространения COVID-19.

О том, что Пенс намерен из предосторожности уйти на карантин со ссылкой на источники сообщило агентство Вloomberg. Собеседники издания рассказали, что он уже пропустил состоявшееся в пятницу совещание с президентом и представителями Пентагона.

На карантин уже ушли три члена рабочей группы по борьбе с новым коронавирусом, которую возглавляет Пенс.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что распространение коронавируса в США достигло своего пика. По его данным, в некоторых штатах уровень заболеваемости пошел на спад.