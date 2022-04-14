Трамп неожиданно согласился с Байденом в оценке происходящего на Украине

Экс-президент США республиканец Дональд Трамп назвал происходящее на Украине геноцидом. Об этом он заявил в телефонном интервью телеканалу Fox News, сообщило РИА «Новости».

Дональд Трамп обсудил с журналистами непростую ситуацию, сложившуюся в стране на фоне международных событий. Он и раньше называл президентство своего противника худшим временем в американской истории и даже обвинял его в том, что конфликт зашел так далеко.

«То, что происходит на Украине, это геноцид», — заявил Дональд Трамп.

Ранее аналогичное мнение высказал действующий президент США Джо Байден. С ним не согласился французский лидер Эммануэль Макрон — он считает, что подобные заявления могут только усугубить ситуацию.