Трамп назвал президентство Байдена худшим временем в истории США

Администрация США во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен. Так считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. свое мнение он высказал на митинге сторонников в штате Мичиган.

«Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне», — привело РИА «Новости» слова Трампа.

По мнению политика, в «самый опасный период жизни» у американцев «президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он».

Трамп убежден, что именно «слабость Байдена» привела к ситуации вокруг Украины. В России, по мнению бывшего лидера США, посмотрели на неудачи при выводе американских войск из Афганистана и решились на спецоперацию.

США при нем, заявил Трамп, «достигла энергетической независимости». Политик также вспомнил свое предупреждение о том, что в случае проигрыша на выборах американцы будут много платить за топливо.

«Полтора года назад, кажется, так давно уже было. Помните цену 1,8 долларов за галлон. Я вам говорил, если меня не выберете, будете платить 7-8 долларов», — сказал Трамп. Он при этом неоднократно подчеркнул, что выборы у него украли.

«За исключением всего этого, он (Байден — прим. ред.) делает отличную работу», — заключил Трамп.

Экс-глава Белого дома уже не в первый раз обвиняет Байдена в ситуации вокруг Украины. По его мнению, события не развивались бы таким образом, если бы США возглавлял он, а не «сонный» Байден. Такие заявления Трамп делал на митинге сторонников в Джорджии. Он заявил, что демократы «плохи в контексте Украины, в экономике, в вопросе инфляции».