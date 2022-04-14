Заявление президента США Джо Байдена о «геноциде» на Украине не повлияет на позицию страны по нынешней ситуации. Такое мнение высказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что американские власти продолжат поддерживать Украину в ее усилиях по проведению мирных переговоров. По словам представителя Белого дома, мировому сообществу могут понадобиться годы для вынесения юридического заключения о соответствии ситуации на Украине понятию «геноцида».

Президент США Джо Байден 12 апреля дважды назвал действия российских военные на Украине «геноцидом». Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова американского главы являются неприемлемой попыткой извратить ситуацию. Не согласился с мнением Байдена и президент Франции Эммануэль Макрон.