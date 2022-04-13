Макрон не согласился с резкой оценкой Байдена российской политики на Украине
Макрон отказался называть действия России на Украине «геноцидом»
Действия России на Украине нельзя называть «геноцидом». Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалу France 2, написало издание CNN.
«Русские и украинцы являются братскими народами, поэтому я был бы осторожен, употребляя такие термины», — сообщил он.
Президент заявил, что делает все возможное, чтобы восстановить мир на Украине и подчеркнул, что такая резкая риторика способствует эскалации конфликта.
«Мы должны найти виновных во всей этой ситуации. Немыслимо, что это происходит на нашей европейской земле», — заключил он.
Президент США Джо Байден заявил, что считает действия президента России Владимира на Украине «геноцидом».
Также ранее американский лидер опустился до обзывания российского коллеги такими словами, как «головорез», «мясник» и «кровавый диктатор».