Макрон не согласился с резкой оценкой Байдена российской политики на Украине

Действия России на Украине нельзя называть «геноцидом». Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалу France 2, написало издание CNN.

«Русские и украинцы являются братскими народами, поэтому я был бы осторожен, употребляя такие термины», — сообщил он.

Президент заявил, что делает все возможное, чтобы восстановить мир на Украине и подчеркнул, что такая резкая риторика способствует эскалации конфликта.

«Мы должны найти виновных во всей этой ситуации. Немыслимо, что это происходит на нашей европейской земле», — заключил он.

Президент США Джо Байден заявил, что считает действия президента России Владимира на Украине «геноцидом».

Также ранее американский лидер опустился до обзывания российского коллеги такими словами, как «головорез», «мясник» и «кровавый диктатор».