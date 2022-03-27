Трамп обвинил Байдена в ситуации вокруг Украины

Бывший президент США Дональд Трамп указал на вину нынешней американской власти в ситуации вокруг Украины. По мнению Трампа, события не развивались бы таким образом, если бы США возглавлял он, а не «сонный» Байден. Об этом написало РИА «Новости».

Заявление Дональда Трампа прозвучало на митинге сторонников в Джорджии. Экс-президент заявил, что демократы «плохи в контексте Украины, в экономике, в вопросе инфляции». Байден, по словам Трампа, убил «американскую мечту».

«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев», — заметил Трамп.

Он связал происходящее вокруг Украины с неудачами США при выводе войск из Афганистана.

«Без этого вы бы не увидели Украину. Я думаю, Путин смотрел и говорил: господи, эти люди некомпетентны», — добавил Дональд Трамп.

Теперь, по его мнению, увидев «слабое руководство» США, лидер КНР Си Цзиньпин примет решение о вторжении в Тайвань.

Трамп также констатировал проблемы США в отношениях с НАТО и припомнил Байдену рекордную инфляцию и цены на бензин.

Ранее жители Нью-Йорка посетовали на резкий рост цен в супермаркетах после введения антироссийских санкций.