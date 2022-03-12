«То признают, то отказываются». США заподозрили в лицемерии после новостей о создании биооружия на Украине

Политолог и журналист Юрий Светов призвал обращаться в международные суды и организации, требуя реакции на «неправовое поведение наших оппонентов, начиная с США». Эксперт прокомментировал «360» ситуацию с биологическим оружием на Украине и реакцию США на появление информации об этом.

Светов указал на противоречивость высказываний американцев.

«Представьте себе, что возникла информация, что Россия в каких-то странах разворачивает биологические лаборатории — шуму было бы очень много. А здесь как-то не очень понятно. Заместитель госсекретаря США госпожа Нуланд признает наличие таких лабораторий и выражает беспокойство о том, чтобы они не попали в руки России. Потом начальник разведки у них говорит, что ничего подобного нет. То признают, то отказываются».

Юрий Светов также констатировал агрессивное поведение представителей ООН в США, особенно на фоне российских дипломатов.

«Предыдущий представитель России в ООН, безвременно ушедший Виталий Чуркин, обладал очень острым языком и умением отвечать довольно жестко. Небензя старается в том же ключе говорить. А в США в последние годы представителями являются женщины, которые весьма агрессивно себя ведут. Но перепалки в ООН, в Совбезе ООН, — это не самое страшное. Хуже, когда они выливаются в столкновение на поле боя», — подчеркнул эксперт.

В Минобороны РФ 7 марта представили презентацию с новыми данными по работе биолабораторий на Украине. Из них следует, что Соединенные Штаты потратили на их функционирование больше 200 миллионов долларов. Учреждения принимали участие в американской военно-биологической программе.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине существуют объекты биологических исследований, и сообщила, что США якобы пытаются не допустить, чтобы украинские биологические лаборатории перешли под контроль российской армии. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности.

Кстати, еще в 2021 году в Совбезе не скрывали, что США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного назначения.

Россия направила запрос в СБ ООН о заседании по биологической деятельности на Украине 11 марта. Замгенсека ООН Накамицу подчеркнула: оценка того, исполняются ли обязательства в рамках о запрещении биологического и токсинного оружия — «задача стран-участниц».