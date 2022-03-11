Россия направила запрос в СБ ООН о заседании по биологической деятельности на Украине
РФ запросила на 11 марта заседание СБ ООН по биоактивности на Украине
Россия запросила на 11 марта проведение заседания Совета Безопасности ООН. На нем хотят обсудить военно-биологическую деятельности США на Украине.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил об инициативе в Twitter.
«Миссия России запросила проведения заседания СБ ООН 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — написал дипломат.
В Минобороны РФ представили презентацию с новыми новые данные по работе биолабораторий на Украине. Из них следует, что Соединенные Штаты потратили на их функционирование больше 200 миллионов долларов. Учреждения принимали участие в американской военно-биологической программе.
Россия на фоне военной биологической деятельности США не исключила консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В КНР призывали Соединенные Штаты прояснить вопросы о собственной деятельности по биологической милитаризации на территории страны и за ее пределами.
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности.