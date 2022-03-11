Россия направила запрос в СБ ООН о заседании по биологической деятельности на Украине

Россия запросила на 11 марта проведение заседания Совета Безопасности ООН. На нем хотят обсудить военно-биологическую деятельности США на Украине.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил об инициативе в Twitter.

«Миссия России запросила проведения заседания СБ ООН 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — написал дипломат.

В Минобороны РФ представили презентацию с новыми новые данные по работе биолабораторий на Украине. Из них следует, что Соединенные Штаты потратили на их функционирование больше 200 миллионов долларов. Учреждения принимали участие в американской военно-биологической программе.

Россия на фоне военной биологической деятельности США не исключила консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В КНР призывали Соединенные Штаты прояснить вопросы о собственной деятельности по биологической милитаризации на территории страны и за ее пределами.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности.