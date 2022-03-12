ООН предложила механизм для проверки биолабораторий на Украине

Задействовать пятую и шестую статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) предложила заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Это предложение она сделала на фоне заявлений Москвы о военных биологических программах на Украине. Ее слова привело РИА «Новости».

По словам Накамицу, в КБТО нет многостороннего механизма проверки, который контролировался бы независимой организцией уровня ОЗХО.

«Таким образом оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции — это задача стран-участниц», — указала представитель ООН.

Она также указала, что КБТО, несмотря на недостаток международного режима проверки, содержит ряд мер, к которым могут прибегнуть страны-участницы для разрешения ситуаций, где у них складываются опасения или подозрения в отношении деятельности их коллег.

Речь идет о Статьях 5 и 6. Пятая статья гласит, что государства-участники конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении вопросов, возникающих относительно цели или в связи с выполнением положений конвенции. По словам Накамицу, в КБТО разработаны процедуры прояснения неоднозначных и нерешенных вопросов, в том числе возможный созыв консультативного совещания для рассмотрения подобных вопросов.

Шестая статья сообщает, что любое государство-участник конвенции, утверждающее, что другое государство-участник действует в нарушении обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в Совбез ООН. В результате может быть инициировано расследование на основании полученной жалобы.

Ранее в Минобороны РФ представили презентацию с новыми новые данные по работе биолабораторий на Украине. Из них следует, что Соединенные Штаты потратили на их функционирование больше 200 миллионов долларов. Учреждения принимали участие в американской военно-биологической программе.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности.