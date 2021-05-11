В Совбезе заявили, что США помогают в создании биооружия другим странам

Для многих стран США разрабатывают индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного назначения. Кроме того, они навязывают их выполнение через различные совместные программы, декларируемые как миролюбивые.

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

«В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», — сказал Аверьянов.

Эта деятельность, по его словам, «реализуется через жесткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».

СМИ узнали, что США задумали отправить своих военных из Афганистана в страны Средней Азии. Особый интерес у них вызывают Узбекистан и Таджикистан. Не исключено размещение войск и на Ближнем Востоке. По словам военного эксперта, второй вариант развития событий наиболее вероятен.