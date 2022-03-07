США вложили в биолаборатории на Украине более 200 млн долларов

Финансирование биологических лабораторий на Украине обошлось властям США не менее чем в 200 миллионов долларов. С такой оценкой выступили в Минобороны РФ, передал «Прайм».

Объем финансирования биологических лабораторий на Украине со стороны США превысил 200 миллионов долларов (порядка 21,1 миллиарда рублей). В программе участвовали в том числе лаборатории центрального санитарно-эпидемиологического управления Минобороны Украины.

Украинские власти пытались экстренно замести следы военно-биологической программы, финансируемой США. Минобороны РФ получило документы о деятельности биолабораторий, на которые американцы давали деньги. Ведомство обнародовало указание Минздрава Украины, поступившее в биолаборатории в Полтаве и Харькове. В документе содержится приказ экстренно ликвидировать все опасные патогены на объектах. И 24 февраля сотрудники в спешном порядке уничтожили образцы возбудителей холеры, сибирской язвы и других смертельных болезней.

После начала спецоперации РФ у Пентагона возникли опасения о раскрытии сведений о секретных биологических экспериментах на Украине, писала газета «Известия».

Реализуемая американцами программа «реформирования» здравоохранения на Украине привела к неуправляемому росту заболеваемости опасными инфекциями, заявил начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Всего российскими военными выявлено более 30 таких объектов на территории Украины, передавало РИА ФАН.