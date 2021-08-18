Талибы* потребовали от всех жителей Афганистана сдать оружие и боеприпасы

Захватившие Афганистан талибы* потребовали, чтобы все мирные жители страны сдали имеющиеся у них оружие и боеприпасы. Сбором будут заниматься уполномоченные члены запрещенного в России движения «Талибан»*.

Заявление представителя этой террористической организации распространило агентство Reuters. Он также сказал, что любые жалобы людей на членов «Талибана»* будут быстро расследоваться, сообщило РИА «Новости».

Накануне талибы* дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане. Они заявили, что в стране прекратится производство наркотиков, женщинам нужно будет ходить в платке, но можно будет учиться и работать. Также планируется ввести раздельное обучение девочек и мальчиков.

Для всех чиновников бывшего афганского правительства талибы* пообещали провести амнистию. Они призвали жителей не уезжать из страны и возвращаться к обычной жизни. Все гражданские рейсы в аэропорту Кабула запретили еще 16 августа.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне признал, что «Талибан»* выиграл войну в Афганистане. Он пообещал, что ЕС будет оказывать содействие странам, в которые может хлынуть поток афганских беженцев.

*«Талибан» — движение, признанное террористическим, запрещено на территории России.