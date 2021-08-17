Мем с хиджабом, митинг и обещания свободы. Что происходит с женщинами в Афганистане после прихода талибов*

Журналистка CNN Кларисса Уорд, надевшая хиджаб после захвата Кабула талибами*, стала мемом в соцсетях. Пользователи считают, что коллаж с двумя фото Уорд, сделанными с разницей в сутки, символизируют начало новой эры в Афганистане. Однако сама журналистка считает иначе.

На диптихе, который активно репостят в Twitter, журналистку можно видеть в обычной одежде, без головного убора, а на втором на кадре, сделанном через сутки, она полностью в черной одежде и хиджабе. За спиной у нее видны вооруженные боевики.

Кадры датируются 15 и 16 августа: 15 августа талибы* без боя вошли в Кабул, а на следующий день объявили о том, что завершили 20-летнюю войну в Афганистане.

Уорд известна своей работой в горячих точках планеты. Она делала репортажи из Ирака, Йемена, Сирии, с Украины и из других стран. Последние годы журналистка работает в Афганистане. В понедельник, 16 августа, она в прямом эфире сообщила, что будет продолжать работать в Кабуле, несмотря на захват власти талибами*. По ее словам, боевики не запретили ей работать, но рекомендовали делать это с прикрытым лицом и руками.

В связи с этим Уорд отметила, что женщинам, которые последние 20 лет жили по другим правилам и вели несколько иной образ жизни, вероятно, будет непросто привыкнуть к этой норме.

Исчезающие вывески

У себя в Stories в Instagram Уорд опубликовала несколько фото из новой афганской реальности. На одной она стоит в хиджабе и абайе (традиционное платье с длинным рукавом) на улице на фоне талибов*.

На еще одном снимке она вместе с командой в обычной одежде отдыхает и пьет чай. В описании к снимку ее коллега уточнил, что вся команда CNN остается работать в Афганистане. На третьем фото журналистка показала, как боевики закрасили изображения женщин на вывесках салонов красоты в Кабуле.

По ее мнению, именно эти исчезающие изображения с улиц стали признаком новой реальности.

Также Уорд обратила внимание на мем, на котором она изображена в хиджабе и без него. По ее мнению, изображение является некорректным.

«Первое фото было сделано внутри частного дома. А второе — на улицах в захваченном талибами Кабуле. Я и раньше всегда носила платок на улицах Кабула, хоть и не с полностью закрытыми волосами и абайей. Так что разница есть, но не такая резкая», — пояснила она у себя в Twitter.

Возвращение бурки

Вместе с тем корреспондент призналась, что судьба женщин в Афганистане при новом режиме не может не вызывать тревоги. Хотя талибы* заявили, что позволят выходить им из дома без сопровождения мужчин, не отберут право на образование и разрешат работать, неясно, можно ли доверять этим заявлениям. Особенно на фоне закрашивания вывесок на салонах красоты.

Непонятно, будут ли они вообще работать в дальнейшем, зато в магазинах, торгующих бурками, царит настоящий бум. Бурка — это верхняя женская одежда, которая скрывает тело и лицо. Видеть в ней можно только через сетку на месте глаз.

Кроме того, цены на такую одежду тоже взлетели. Хотя талибы* утверждают, что будут уважать права женщин, это не отменяет их требования носить хиджаб. Причем еще до захвата Кабула афганские женщины, проживающие на захваченных территориях, сами начали надевать бурку из-за страха перед боевиками.

Первый женский митинг

В то же время сегодня в Кабуле прошел первый после прихода талибов* митинг, в котором участвовали только женщины. Четыре участницы демонстрации, которым нельзя отказать в храбрости, вышли на улицы с плакатами в руках. Ни одна из них не была одета в бурку.

За происходящим наблюдали вооруженные талибы*, но никто из них не останавливал митингующих. В руках у них были плакаты. Так жительницы Кабула хотели напомнить о том, что хотят получать образование, работать и быть политически активными. То есть не терять те права, которые были у них, пока власть в Афганистане не захватил «Талибан»*.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена в России.