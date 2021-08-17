Талибы* призвали всех жителей Афганистана остаться в стране

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан»* собрало первую пресс-конференцию, чтобы обозначить свои планы в Афганистане. На ней представители группировки заявили, что жителям государства ничто не угрожает. Общение талибов* со СМИ транслировали спутниковые каналы.

Официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид отметил, что движение взяло под контроль все афганские границы. Его члены не намерены сводить счеты: талибы* уже издали акт о помиловании всех, кто выступал против группировки.

Они обязались уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев и пообещали полную безопасность территориям дипмиссий всех стран и международных организаций в Афганистане.

Движение призвало остаться в стране всех граждан, даже сотрудничавших с США, и заверило, что им ничто не угрожает. Его представитель подчеркнул, что талибы ценят роль женщин в обществе и верят в их помощь в строительстве страны.

В состав нового правительства, по словам представителя «Талибана»*, должны включить все слои общества.

Наркотики талибы* производить не собираются.

Ранее стало известно о желании захвативших власть в Афганистане сторонников «Талибана»* ввести в школах раздельное обучение.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.