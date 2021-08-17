Евросоюз признал, что талибы* выиграли войну в Афганистане

Евросоюз признает, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан»* выиграло войну в Афганистане. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС готов начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы не дать разразиться гуманитарному и миграционному кризисам, сообщил ТАСС.

«Приоритетом Евросоюза в Афганистане является эвакуация своего персонала, отношения с Кабулом будут зависеть от действий талибов*», — уточнил глава европейской дипломатии.

Боррель добавил, что власти ЕС намерены поддерживать страны в юго-западной части Центральной Азии, в которые теперь может хлынуть поток афганских беженцев.

О том, что «Талибан»* выиграл 20-летнюю войну в Афганистане, заявил представитель политофиса движения на следующий день после того, как боевики вошли в Кабул. Сегодня талибы* дали первую пресс-конференцию, чтобы заявить о своих планах в Афганистане.

В частности, страна прекратит производство наркотиков, права женщин будут соблюдаться, но по законам шариата. Обязательного ношения паранджи не будет, но для платков нет исключений. Также планируется сделать раздельное обучение девочек и мальчиков.

Также боевики заверили, что территории посольств других стран и международных организаций в Афганистане находятся в безопасности. Сегодня они также пообещали провести всеобщую амнистию для чиновников.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена на территории России.